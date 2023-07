Facebook-oprichter Mark Zuckerberg knokt zich terug in club van $100 miljard

Afgelopen jaar ging de rijkdom van Zuckerberg nog zwaar gebukt onder de malaise bij het aandeel Meta. Beleggers in het sociale mediabedrijf namen massaal de wijk vanwege zorgen over de hard oplopende kosten om de zogeheten metaverse in de steigers te zetten.

Maar dit jaar zijn beleggers weer massaal teruggekeerd in het aandeel Meta. De koers van de Amerikaanse techreus is sinds november verdriedubbeld, gesteund door het aangewakkerde optimisme over onder meer de AI-toepassingen. De ontslaggolf bij Meta droeg eveneens bij aan de hernieuwde kooplust van beleggers. Verder was er opluchting over de verbetering bij de verkoop van online advertenties.

Threads

De goed ontvangen introductie van Meta’s nieuwe app Threads deze week heeft eveneens een steun onder de beurskoers van Meta gelegd. Threads moet een soort alternatief worden voor het onlineplatform van Twitter. Belangrijk wapenfeit is dat de app wordt gekoppeld aan Instagram, de foto- en videoapp van Meta.

Als grootaandeelhouder van Meta plukt Zuckerberg de vruchten van de prachtige opleving bij het aandeel Meta. Volgens databureau Bloomberg is zijn rijkdom dit jaar per saldo met iets meer dan $60 miljard opgelopen naar $107 miljard, waarmee hij weer toegelaten is tot de club van mensen met een vermogen van meer dan $100 miljard.

Musk en Arnault

Elon Musk, de hoogste baas met een groot belang in Tesla, staat riant bovenaan in de rijkenlijst. De waanzinnige rit van de elektrische automaker op de beurs heeft zijn vermogen hard omhoog gestuwd tot bijna $250 miljard.

Bernard Arnault, topman en grootaandeelhouder bij LVMH, is met een rijkdom van $195 miljard ook een prominent lid van de club van $100 miljard. Verder zit Jeff Bezos, oprichter van Amazon, met een vermogen van $155 miljard in goed gezelschap bij de superrijken.