Facebook wil gebruiker via communities langer binden

Dat maakte het bedrijf vrijdag bekend op de Facebook Communities Summit in Londen. Facebook wil er alles aan doen om actieve gebruikers te helpen bij het verbeteren van de Facebook-feed die in het oog springt bij het openen van de site. Daartoe investeert het zeker 10 miljoen in het versterken van de communities.

Communities zijn online gemeenschappen waar Facebook-gebruikers lid van kunnen worden, dat varieert van groepen over zwangere mama’s tot vluchtelingen in een vreemd land die elkaar opzoeken.

Verdubbeling

In de laatste zeven maanden verdubbelde het aantal gebruikers van zulke Facebook-groepen van honderd naar tweehonderd miljoen wereldwijd, aldus het bedrijf. Maar die groei gaat voor het sociale netwerk nog niet snel genoeg. De baas van Facebook Europa, Nicola Mendelsohn, vertelt aan De Telegraaf dat het bedrijf veel verwacht van haar gemeenschappen. „Wij verwachten dat het einde nog lang niet in zicht is. We richten op ons een miljard gebruikers.”

De laatste tijd ligt Facebook onder vuur vanwege nepnieuws en negatieve berichtgeving. Begin dit jaar zei ceo Mark Zuckerberg nog dat het platform moest worden ’gefikst’, reagerend op kritiek die Facebook krijgt rond nepnieuws en de hoeveelheid negatieve berichten die op het sociale netwerk opduiken.

Vrienden en familie

De Facebook-feed werd al drastisch gewijzigd (meer aandacht voor vrienden en familie ten faveure van bedrijven en media) maar het bedrijf rekent nu op haar meest actieve gebruikers om een handje te helpen om Facebook relevanter te maken via de communities. Ook wil Facebook zorgen dat gebruikers meer bij hen passende berichten zien, zodat ze meer tijd op Facebook rondbrengen. „Op de lange termijn denken wij dat dit de betere keuze is”, legt Mendelsohn uit.

Als gebruikers meer tijd doorbrengen op Facebook en meer bij hen passende berichten zien, kunnen ook relevantere advertenties voorgeschoteld worden.

Investering

Facebook kondigde vrijdag een investering aan van 5 miljoen dollar in vijf beurzen voor communitie-leiders met goede voorstellen om de mogelijkheden van het platform uit te breiden. En er wordt nog eens 5 miljoen dollar geïnvesteerd in bijdragen voor honderd community-leiders om ontmoetingen in het echt te regelen met hun groep.

Aanpassingen aan de groepspagina’s werden al gedaan op aanraden van gebruikers. Zo is het nu mogelijk ook gedragsregels op te stellen voor communities en kunnen gebruikers meerdere berichten vastzetten bovenaan de pagina. De content in de online groepen wordt ook gemodereerd waardoor negatieve berichten van online onruststokers en nepnieuws sneller aangepakt worden.