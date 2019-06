Boskalis vordert met berging schepen

Papendrecht - Het bergen en het leegpompen van de twee vermoedelijk aangevallen tankers in de Golf van Oman vordert gestaag. Een woordvoerder van de Nederlandse maritiem dienstverlener en baggeraar Boskalis, die met die taak is belast, wist te melden dat beide schepen veilig voor anker liggen voor de kust van de Verenigd Arabische Emiraten. Het is nu wachten op toestemming om de schepen leeg te pompen.