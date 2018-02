Kernwapenprogramma ingezet voor bitcoins

Kernwapens voor bitcoins. Ⓒ Bloomberg

MOSKOU (ANP) - Wat doe je als je een van de sterkste supercomputers ter wereld tot je beschikking hebt, een systeem dat in staat is om miljarden berekeningen per seconde uit te voeren? Een paar medewerkers van het Russische kernwapenprogramma lieten zo'n computer bitcoins delven.