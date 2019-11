Brexit zit Britse arbeidsmarkt dwars

Het aantal werkenden daalde in de periode juli tot en met september met 58.000. Dat was de grootste daling sinds 2015. Doordat veel mensen besloten de arbeidsmarkt te verlaten zorgde dat voor een daling van de werkloosheid tot 3,8 procent, het laagste percentage sinds midden jaren zeventig. Het aantal openstaande vacatures zakte met 53.000, de grootste daling sinds 2009. Bij de loonontwikkeling was nu sprake van een onverwachtse groeivertraging.

De cijfers leveren volgens het statistiekbureau het bewijs dat brexit-perikelen nu ook beginnen door te sijpelen op de arbeidsmarkt. Sinds de beslissing van de Britten in 2016 om de Europese Unie te verlaten bleef deze vooralsnog buiten schot.

Uitdagende vooruitzichten

Volgens kenners zal het in de Britse verkiezingsdebatten, in aanloop naar de stembusgang op 12 december, veelvuldig gaan over de status van de economie. Voor premier Boris Johnson zal de banenaanwas sinds 2010, toen de Conservatieven de macht grepen, een stokpaardje worden. Labour zal op zijn beurt wijzen op de toenemende tekenen van zwakte en stijgende kosten.

ING-economen wijzen erop dat de vooruitzichten voor de arbeidsmarkt er uitdagend uitziet, waarbij in veel gevallen sprake is van structurele in plaats van cyclische ontwikkelingen. Daarbij wordt ook gewezen op de vertroebelde vooruitzichten met betrekking tot investeringen.

Met name de loonontwikkeling is doorgaans een belangrijke pijler bij het rentebesluit van de Bank of England. Gelet op alle ontwikkelingen denkt ING niet dat de Britse centrale bank bij de komende beleidsvergadering zal besluiten de rente te verlagen. Maar als mindere prestaties aanhouden, en dan met name op de arbeidsmarkt, lijkt een ingreep volgend jaar een stap dichterbij.