Cryptowinst gebakken lucht, bank niet aansprakelijk

Een man dacht gouden bergen te hebben verdiend met een belegging in crypto’s. Dat viel tegen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een man maakte in 2019 maar liefst €6750 over aan een bedrijf dat voor hem zou investeren in cryptovaluta. Een paar maanden later leek hij een mooie winst te hebben gemaakt, die hij wilde incasseren. Toen bleek hij slachtoffer te zijn geworden van gewiekste internetcriminelen. Zijn bank Rabobank hoeft hem het geld niet terug te betalen.