Hogere huurinkomsten voor Retail Estates

Het belangrijke epra-resultaat klom in de eind juni afgesloten periode tot 16,3 miljoen euro, van 14,5 miljoen euro in het vergelijkbare kwartaal vorig jaar. Retail Estates wist de waarde van zijn vastgoedportefeuille op te krikken ten opzichte van eind maart dit jaar. In juni meldde het bedrijf nog de aankoop van tientallen Nederlandse winkelpanden. Daarentegen ging de bezettingsgraad wat omlaag, naar 98 procent.

De verwachting voor een dividend over het hele boekjaar van 4,40 euro bruto per aandeel wordt bevestigd. Dat zou een stijging van 3,5 procent betekenen vergeleken met een jaar eerder.

Retail Estates meldde ook dat het eerder deze maand is overgegaan tot de uitgifte van 52.758 nieuwe aandelen in het kader van het toegestaan kapitaal. Bij deze kapitaalverhoging werd de inbreng vastgesteld van een schuldvordering met een conventionele inbrengwaarde van 3,6 miljoen euro. De uitgifteprijs lag met 68,43 euro per aandeel in lijn met recente transacties en vertegenwoordigde een korting van bijna 16 procent ten opzichte van de slotkoers per 19 juli.