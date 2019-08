Saptrends voor de massa

Directeur Frank Sanders van Infra Foodbrands denkt te kunnen profiteren van de krimp in de traditionele sapmarkt. Ⓒ Amaury Miller

Amsterdam - Ondernemer Frank Sanders ziet al decennialang niches in de sappenmarkt: van tropische fruitdranken tot het populair maken van groente- en sapcombinaties. Dat is niet altijd eenvoudig. Zo duurde het jaren voor zijn kokoswater eindelijk de juiste smaak had.