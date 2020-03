Chinees voelt coronavirus nu ook in de portemonnee

Maatregelen worden opgeheven als er in Peking geen nieuwe besmettingen bij komen. Ⓒ AFP

Peking - In China begint de gewone burger de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus hard in de portemonnee te voelen. Mensen die niet voor een staatsbedrijf of de overheid werken, zitten al weken zonder salaris thuis en hebben moeite om rond te komen.