Hypotheekrente sluipt omhoog

De afgelopen weken hebben diverse geldverstrekkers de hypotheekrente iets verhoogd. Dit komt onder meer omdat de langetermijnrente op de kapitaalmarkten aan het oplopen is. Dit houdt in dat hypotheekverstrekkers meer geld kwijt zijn bij hun geldinkoop. Die hogere rekening wordt weer doorberekend naar de rente op consumentenleningen, zoals hypotheken.

Vooralsnog gaat de hypotheekrente mondjesmaat omhoog. Dit komt vooral door de toegenomen concurrentie op de hypotheekmarkt, meldt Van Bruggen Adviesgroep. Huizenkopers hebben naast de bank keuze in hypotheken die worden gefinancierd door bijvoorbeeld verzekeraars en pensioenfondsen.

’Meer verhogingen’

Omdat de rente op de kapitaalmarkt echter flink hoger is, is volgens Van Bruggen en andere experts de kans groot dat er meer hypotheekrenteverhogingen zullen zijn de komende weken.

Grote hypotheekverstrekkers stellen dat paniek om een rentestijging niet nodig is. „De rente stijgt nu in Amerika. Maar ik verwacht dat dit in Europa en Nederland iets langer zal duren, omdat de Amerikaanse economie écht voorloopt op die van ons”, aldus bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen van ABN Amro deze week. De grote impact op de Nederlandse hypotheek- en spaarrentes verwacht hij ’de komende jaren’.

Het economisch bureau van Rabobank rekent op 2019. „De rentes op staatsobligaties, en in het kielzog daarvan de hypotheekrente, zijn de laatste weken opgelopen. Maar de verwachting is dat de rentes op de kapitaalmarkt de komende twee jaar laag zullen blijven”, zegt woningmarkteconoom Christian Lennartz.

Nadenken

„Desondanks is het verstandig om na te denken of oversluiten wellicht een optie is”, vertelt Oscar Noorlag van Van Bruggen Advies. „Wie de afgelopen jaren een huis heeft gekocht en de rente voor lange tijd heeft vastgezet, hoeft niets te doen. Maar voor diegenen bij wie de renteperiode over niet al te lange tijd afloopt, kan oversluiten interessant zijn, want ook een rentestijging van enkele tienden kan over de duur van een nieuwe rentevaste periode van tien tot twintig jaar veel geld schelen.”

Oversluiten is vooral interessant wanneer de hypotheek binnen twee jaar afloopt. Ook wanneer de rentevastperiode nog wat later afloopt kan het lonen, hoewel de boete dan natuurlijk wel hoger komt te liggen. Die boete wordt berekend door geldverstrekkers omdat de lening eerder wordt afgelost dan was afgesproken. Daardoor loopt de geldverstrekker geld mis.

Boete

Wie geen spaargeld heeft om de boete te kunnen betalen, kan aan rentemiddeling denken. Hierbij wordt de boete meegefinancierd in het nieuwe bedrag en komt de rente iets hoger te liggen. Ook dat kan lonen.

Wie wil weten waar hij aan toe is, kan via diverse tools op het internet een eerste, voorlopige berekening maken. Dat kan bijvoorbeeld via de website van Vereniging Eigen Huis. Bij je geldverstrekker langsgaan kan natuurlijk ook. Een financieel adviseur kan eveneens berekenen wat het meest voordelig is om te doen. Die weet ook wat de mogelijkheden zijn bij andere geldverstrekkers.

Wordt gekeken wat de renteverhogingen betekenen voor de betaalbaarheid van woningen, dan valt te concluderen dat het twee richtingen opgaat. Woningmarkteconoom Christian Lennartz: „Aan de ene kant blijven koopwoningen door de lage rente nog steeds relatief betaalbaar. Ook al staat die betaalbaarheid onder druk door de fikse prijsstijgingen, zeker in bepaalde regio’s. Aan de andere kant betekenen de lage rentes –die niet alleen voor hypotheken, maar eveneens voor spaarrekeningen gelden- dat de vraag van particuliere beleggers naar koopwoningen naar verwachting hoog blijft.”