Bezettingsgraad Vastned stijgt weer

De bezettingsgraad van de portefeuille ging van 93,1 procent per eind juni naar 97,2 procent eind september. "Wij zijn erin geslaagd om huurders zoals Skechers en JD Sports aan te trekken voor onze winkelpanden in Parijs en daarnaast hebben wij in België huurcontracten vernieuwd met onder andere H&M, Zara en Armani", benadrukt De Groot. Hij is ondanks lagere huurniveaus voor enkele panden positief gestemd over de toekomst.

Ten opzichte van eind vorig jaar lag de bezettingsgraad nog wel lager. Deze kwam destijds uit op 98,6 procent. De daling komt voornamelijk door het faillissement van enkele winkelketens in Nederland en België eerder dit jaar. Vastned is in gesprek met verschillende geïnteresseerde huurders voor de vrijgekomen winkelpanden.

Het bedrijf had eerder al aangegeven dat het uitgaat van een direct resultaat per aandeel voor 2019 aan de onderkant van de bandbreedte van 2 euro tot 2,10 euro. Het verwachte dividendvoorstel voor dit jaar bedraagt 2,05 euro per aandeel.