Vast bellen en sms’jes in vier jaar gehalveerd

Amsterdam - Het aantal sms’jes is dat Nederlanders sturen, is de afgelopen vier jaar bijna gehalveerd van 3,3 miljard in 2019 naar 1,8 miljard in 2022. Het aantal belminuten via een vaste lijn is in die periode gehalveerd tot 4,8 miljard in 2022, meldt de Autoriteit Consument en Markt in zijn jaarlijkse telecommonitor.