PwC: donkere toekomst voor bioscopen

PwC is pessimistisch over de toekomst van bioscopen en rekent erop dat de filmhuizen pas in 2024 terug zijn op het niveau van voor de crisis. Tegen die tijd wordt de omzet van streamingsdiensten geschat op 86,6 miljard dollar, twee keer zo hoog als de omzet van bioscopen.

De onderzoekers hebben niet eerder zo’n sterke daling van de entertainmentsector gezien in de ruim twintig jaar dat ze die volgen. „Voor 2020 verwachten wij een daling van 5,6 procent, zo’n 120 miljard dollar, ten opzichte van recordjaar 2019”, zegt Casper Scheffer, entertainment- en media expert bij PwC. „Zelfs tijdens de banken- en kredietcrisis was de krimp met 3 procent minder scherp.” Voor 2021 verwacht PwC herstel van de industrie en een groei van ruim 6 procent. Die wordt vooral gedreven door ontwikkelingen als virtual reality, esports en streaming.

De coronacrisis zorgt ook voor een daling van de advertentieomzet. Voor dit jaar verwacht PwC een daling van 13,4 procent, zo’n 86,5 miljard dollar. De markt is waarschijnlijk pas in 2022 weer op het niveau van voor de crisis.