’Gedeelde smart Nederland en België’

Behalve bier en wijn werd er genoeg eten rondgebracht, waaronder, vlak voor het weggaan, een zakje friet met zure Belgische mayonaise. Vooral de Nederlandse gasten doken erop af.

De Goudse burgemeester Pieter Verhoeve vertelde dat hij de Belgische ambassadrice binnenkort ontvangt voor een rondleiding door zijn kaasstad. Hij was in opperbeste stemming want Gouda vierde dat het 750 jaar geleden stadsrechten kreeg van de Hollandse graaf Floris V. „Tot september is het feest in de stad”, glunderde de burgervader die ook voorzitter is van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen.

Het Brabantse VVD-Kamerlid Thierry Aartsen (l.) met de Goudse burgemeester Pieter Verhoeve.

Een mooi anekdote diste zijn Rijswijkse collega Bas Verkerk op over de Vrede van Rijswijk, waarvan het 325-jarige jubileum in september groots wordt gevierd in zijn dorp. Voor deze conferentie in 1697 over vrede met Frankrijk was Rusland niet uitgenodigd. „Toen tsaar Peter de Grote dat hoorde, repte hij zich naar Rijswijk”, vertelde Verkerk. „Dat was vlakbij want hij ’werkte’ op de Amsterdamse VOC-werf.” Tot zijn grote woede werd de tsaar echter weggestuurd, omdat hij geen partij was in de oorlog.

Onvermoeibaar

De charmante ambassadrice van Albanie, Adia Sakiqi, straalde van oor tot oor. „Eindelijk, mijn werk zit erop”, lachte ze. „De toetredingsonderhandelingen tussen mijn land en de EU zijn deze week begonnen.” Ze heeft zich in Den Haag onvermoeibaar ingespannen om Nederland te vermurwen de bezwaren tegen het lidmaatschap van Albanië te laten varen.

Het wordt volgens de sappige Vlaams sprekende Albanese, die in Leuven studeerde, hoog tijd voor een EU-lidmaatschap want de Turken en Chinezen krijgen steeds meer invloed in haar land. „En de Russen”, onderstreepte ze. „Een dag nadat bekend werd dat de onderhandelingen konden beginnen, werd Tirana opgeschrikt door een cyberaanval.” De Oekraïense ambassadeur Maksym Kononenko, die druk in gesprek was met zijn Franse collega Luis Vassy, herkende het.

Adia Sakiqi tussen haar man Tom Vandecasteele (l.) en haar Armeense collega Tigran Balayan.

„Ik zit in een symfonieorkest”, meldde oud-raadsheer jhr. Alexander Beelaerts van Blokland, die na zijn pensioen is begonnen met celloles, aan voormalig grootmeester van de koningin en ambassadeur in Parijs en Peking, Ed Kronenburg. Hij werkt tegenwoordig voor een lobbykantoor met oud-bewindslieden. De drastische corona-isolatie van China verbaasde hem niets: „Zo zijn Chinezen. Ze nemen het zekere voor het onzekere.” Er waren ook nog andere vertegenwoordigers van het Koninklijk Huis op de gezellige recptie, zoals grootmeesteres Bibi gravin van Zuylen van Nijevelt.

V.l.n.r. De Oekraïense ambassadeur Maksym Kononenko

Tijdens haar toespraak beklemtoonde ambassadeur Van Calster dat Nederland en België ’dezelfde delta delen’. „En de gedeelde smart,” zei ze, verwijzend naar de watersnood en de ramp met de MH-17. „Er zaten ook Belgen aan boord.”

Ze pleitte voor meer samenwerking. Want dat was volgens haar wat de Antwerpse burgemeester Bart De Wever eigenlijk bedoelde toen hij vorig jaar zei dat Vlaanderen en Nederland zouden moeten fuseren.