Column: eigen woning kan wél beste naar box 3

Door Herman Bouter Kopieer naar clipboard

Na een rapport van het IMF en een plan van De Nederlandsche Bank is er weer een discussie gaande over het idee om de eigen woning van box 1 te verhuizen naar box 3.Er is een flinke ophef over het IMF-rapport en het DNB-plan ontstaan. Veel mensen zijn tegen de overheveling. Eerlijk gezegd begrijp ik dat niet goed, want de fiscale regels inzake de eigen woning zijn inmiddels verworden tot een gedrocht.