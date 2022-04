Podcast Kwestie van Centen ‘Wiebelbeleid kabinet funest voor bedrijven’

Kopieer naar clipboard

Ondernemers krijgen het gevoel dat zij ‘de pinautomaat’ zijn van politiek Den Haag. Om de miljardengaten in de schatkist te dichten, klopt het kabinet aan bij het bedrijfsleven. Is dat terecht? In de podcast Kwestie van Centen onderzoeken Martin Visser en Herman Stam ‘het ‘wiebelende beleid’ van de afgelopen jaren en de lastenontwikkeling voor bedrijven. Klopt het dat bedrijven minder zwaar worden belast dan burgers? Is zo’n lastenverzwaring voor ondernemers verdedigbaar nu de economie weer op volle toeren draait? En wat zijn de gevolgen, in deze toch al onzekere tijden?