Leidse medicijnfabriek InnoGenerics sluit definitief na bankroet

Directeur Lucas Wiarda van InnoGenerics had eind vorig jaar nog een sprankje hoop dat zijn fabriek zou blijven produceren. Ⓒ ANP/HH

LEIDEN (ANP) - De failliete medicijnfabriek InnoGenerics in Leiden sluit volgende week dinsdag definitief. De curator van het bedrijf heeft geen overeenkomst kunnen sluiten over een doorstart van het bedrijf, dat zo'n negentig medewerkers had.