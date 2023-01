Bezorgsupermarkt Crisp neemt maaltijdbox De Krat over

Door Gabi Ouwerkerk

De Krat-directeur Tessa Venker en Eric Klaassen, medeoprichter van Crisp Ⓒ EIGEN FOTO

Amsterdam - Bezorgsupermarkt Crisp neemt maaltijdbox De Krat over. Het is de tweede overname in korte tijd. Afgelopen september lijfde het al De Eetfabriek in dat vers bereide, kant-en-klare maaltijden uit eigen keuken aanbiedt.