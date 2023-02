Bezorgsupermarkt Crisp neemt maaltijdbox De Krat over

Het eind 2018 opgerichte Crisp maakte tijdens de coronacrisis een explosieve groei door. Inmiddels is de groei minder explosief, maar nog steeds is een stijgende lijn zichtbaar. „De behoefte aan meer gemak en vraag naar lokale producten is er nog steeds”, vertelt Crisp-oprichter Tom Peeters. „We waren zelf al bezig met het opbouwen van een eigen maaltijdbox, toen De Krat op ons pad kwam. De expertise van het team en de loyale klantenkring van De Krat zijn voor ons van toegevoegde waarde.”

Peeters zegt geen plannen te hebben in de nabije toekomst nog andere partijen over te nemen. „Het assortiment is met onze versproducten, kant-en-klaarmaaltijden en maaltijdbox goed gedekt. Het non-food aanbod willen we wel nog meer gaan uitbreiden.” Dat non-food assortiment bestaat vooral uit primaire benodigdheden in en rond de keuken, zoals afwasborstels en boterhamzakjes.

Overlap

De overgenomen maaltijdboxleverancier biedt al tien jaar een box aan die wordt samengesteld met veelal biologische producten die direct bij de boer vandaan komen. In het aanbod aan leveranciers bestond er al overlap aan makers, telers en kwekers die bij zowel De Krat als Crisp zijn aangesloten.

Vanaf begin dit jaar konden klanten van De Krat al boodschappen van Crisp aan hun mandje toevoegen. De aankomende periode wordt gebruikt om het aanbod van De Krat op te schalen met de eigen software en de logistiek van Crisp. De eerste Crisp-klanten krijgen vervolgens vanaf februari de optie om voor een maaltijdbox-abonnement te kiezen. In de zomer vindt de volledige merk- en ketenintegratie plaats.

Financiële details rond de overname zijn niet bekend gemaakt. Alle negen medewerkers van De Krat gaan mee naar Crisp.