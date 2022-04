Premium Het beste van De Telegraaf

Terugval economie niet zichtbaar in macrocijfers Mkb piept en kraakt: ’Golf aan faillissementen komt er nu echt aan’

Door Gabi Ouwerkerk

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Door de steunmaatregelen van de overheid staat het aantal faillissementen op een historisch laag punt. Diverse economen en experts voorspellen al geruime tijd een tsunami aan faillissementen. Tot op heden is die voorspelling niet uitgekomen. Wel meldt het KVK Trendrapport Bedrijfsleven dat het aantal faillissementen voor de tweede maand op rij is gestegen en in maart uitkomt op 160. Is de faillissementsgolf in aantocht?