Valentijnsaankoop vaak op allerlaatste moment

,,Alleen een appje sturen is not done'', zegt Michel van Slingerland, marketing- en salesmanager van bloemenbestelsite Fleurop. ,,Vorig jaar lieten mensen massaal boeketten bezorgen, wat leidde tot een forse omzetstijging. Wij verwachten dat deze trend dit jaar doorzet.''

Webwinkel Bol.com voorziet vooral een stijging van het aantal ‘Vandaag Bezorgd’-bestellingen. Cijfers van eerdere jaren laten zien dat valentijnsaankopen vaak op het laatste moment plaatsvinden. Bol.com zag vorig jaar al een enorme piek in de bestellingen op de avond voor of de ochtend van Valentijnsdag, waarbij opvallend vaak gebruik werd gemaakt van de bezorgservices ‘Vandaag Bezorgd’ en ‘Vandaag Ophalen’.

Twijfel

Het heeft mogelijk ook met de twijfel te maken, denkt Bol.com. De meeste Nederlanders vinden Valentijnsdag in eerste instantie ’opgelegd, te zoet en onnodig’. Naarmate 14 februari dichterbij komt gaan veel mensen toch twijfelen. Ze worden bang dat hun partner straks opeens wel met een verrassing komt, terwijl zij met lege handen staan. Dan wordt er vaak uiteindelijk toch wat gekocht.

Bij de webwinkel liep het bedrag dat gemiddeld aan een valentijnscadeautje wordt uit gegeven de laatste jaren ook wat op. Vorig jaar ging het om €29, in 2014 nog €27. Mannen geven gemiddeld zo'n €7 meer uit dan vrouwen.

Bloemen

Bloemenveiling Royal Flora Holland spreekt van een van de drukste weken van het jaar. Deze keer worden er waarschijnlijk 300 miljoen bloemen en ruim 25 miljoen planten verhandeld. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van een normale week.

Al die rozen, tulpen, chrysanten, orchideeën en lelies zijn niet allemaal voor de Nederlandse markt bestemd. Ook in bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk vinden de Nederlandse bloemen gretig aftrek. Daar kunnen ze natuurlijk niet op het allerlaatste moment worden afgeleverd. Dat moet om logistieke redenen een aantal dagen van tevoren. Door koeling blijven de bloemen toch vers.