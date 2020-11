Fortuin kwijtraken en een jaarsalaris in tien dagen

Had ze nou €19.000 gestort of €1000? Een klant die beweerde maar liefst negentien ruggen in een ING-automaat te hebben gestopt, kreeg maar een afschrift voor duizend. Ze stapt naar klachteninstituut Kifid, maar omdat de automaat geen kasverschil vertoont, kan ze fluiten naar haar fortuin.

Het belang van het opnemen van een proeftijd en eventueel tussentijds opzegbeding in een contract wordt maar weer eens pijnlijk duidelijk. Een watersportcentrum had een evenementenmanager aangenomen, maar die kon door corona niets doen. Toch heeft hij recht op het salaris van zijn hele contract, oordeelt de rechter.

Ook de eigen portemonnee houdt ons bezig. Gaan de hypotheekrentes nu na een nieuwe race naar de bodem weer stijgen? Het lijkt er heel voorzichtig wel op.

Wie een huis koopt, kan maar het beste een voorbehoud van financiering in het bod opnemen. Maar let op, dit moet wel aan eisen voldoen. Een stel dat dacht met een simpel mailtje onder een koopcontract uit te komen, moet een boete van 10% van de koopsom betalen. Met juridische kosten meer dan €70.000.

Fijn voor wie bijna met pensioen gaat en 10% van de oudedagsvoorziening ineens zou willen opnemen: dit mag ook in februari van het jaar na de pensionering. Dit kan een hele vervelende belastingaanslag voorkomen.

Het is weer tijd om je te verdiepen in de zorgverzekering voor 2021. Alle verzekeraars hebben hun polissen en prijzen bekendgemaakt. En vrijwel alles wordt duurder.

We maken ons ook zorgen om de economie. Herstructureringsexperts voorspellen een vloedgolf aan faillissementen in het voorjaar.

Heeft u al vastzittende schouders van al dat thuiswerken? Helaas, wie zich aanvullend wil verzekeren voor onbeperkt fysiotherapie, is volgend jaar bijna twee keer zo duur uit.

Er was ook goed nieuws. ING-economen denken dat Nederland de recessie eerder dan voorzien te boven kan zijn. Halverwege 2022 kan de schade van de crisis al zijn goedgemaakt, misschien zelfs nog eerder.

Maar voorlopig moeten veel ondernemers nog bij het UWV aankloppen voor noodsteun, om het hoofd boven water te kunnen houden.