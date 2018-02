CDA staat open voor meer groei Schiphol

,,Iedereen weet dat als de stad en het land groeit, er meer banen komen, er dan ook meer vluchten op Schiphol nodig zullen zijn”, zei fractievoorzitter Buma van het CDA. ,,Daarom moeten we investeren in schonere vliegtuigen in plaats van beperking van vluchten.” Hij wees in dat verband met de inspanning die Amsterdam gepleegd heeft om het Europese Medicijn Agentschap vanuit Londen naar Nederland te halen.

,,Schiphol is zeer belangrijk voor de regio en de werkgelegenheid”, zei fractievoorzitter Alexander Pechtold van D66 in Amsterdam. Coalitiepartners VVD en ChristenUnie waren niet aanwezig bij het debat.

Lelystad

Schiphol zit drie jaar op slot, omdat de luchthaven versneld is volgelopen door pretvluchten. Probleem is dat het onzeker is geworden of de overloopluchthaven Lelystad volgend jaar opengaat.

Werkgeversorganisatie VNO NCW, luchtvaartmaatschappij KLM en de Barin, de koepel van vliegmaatschappijen, pleitten al eerder voor een tijdelijke verruiming op Schiphol, mocht de opening van Lelystad verder vertraagd worden. Inwoners van Overijssel en Gelderland hebben zich gekeerd tegen de lage aanvliegroutes van Lelystad. Er wordt nu gekeken of dat opgelost kan worden.

GroenLinks gaf in het debat aan geen extra groei op de nationale luchthaven mogelijk te willen maken en vliegveld Lelystad te stoppen. CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma noemde het een ’fabeltje’ dat Schiphol niet verder groeit.

Pretvluchten

D66-leider herinnerde Lodewijk Asscher (PvdA) er fijntjes aan dat de sociaal-democratische wethouders destijds voor de aanleg van vliegveld Lelystad stemden. Asscher was jarenlang wethouder in Amsterdam, die de tweede aandeelhouder is van Schiphol.

De PvdA-leider wees op het hoge aantal pretvluchten dat in de afgelopen jaren op Schiphol is gekomen, onder meer de basis van Easyjet. Hij wil meer aandacht voor de kwaliteit van het netwerk van de nationale luchthaven. De lokale PvdA heeft een draai gemaakt in de verkiezingscampagne en stelde eerder dat 500.000 vliegbewegingen voldoende is voor Schiphol.

Tarieven

Lelystad Airport wil chartermaatschappijen weglokken van Schiphol door ze een financieel voordeel te bieden. ,,Een belangrijke manier om ze te verleiden is een substantieel lager luchthaventarief dan op Schiphol", zegt directeur Hanne Buis van Lelystad Airport zaterdag in dagblad Trouw.

Volgens haar heeft Lelystad nog meer voordelen. ,,Wij kunnen een hele snelle omdraai van het vliegtuig faciliteren. Aankomst, schoonmaak en vertrek van een vliegtuig kan bij ons binnen een half uur worden afgehandeld, op Schiphol kan dat slechts op één locatie in zo'n korte periode." Ook is Lelystad met de auto goed bereikbaar en zijn de parkeertarieven laag, aldus Buis.

’Belevingsvlucht’

Begin volgende maand moet er een totaalplan liggen om chartermaatschappijen te stimuleren naar Lelystad over te stappen. De maatschappijen hebben dan een maand om te beslissen.

Tegen de uitbreiding van Lelystad Airport bestaat veel verzet. Omwonenden vrezen geluidshinder. Nog voor de zomer komt er een 'belevingsvlucht', waarbij bewoners kunnen ervaren hoeveel lawaai de vliegtuigen echt maken.