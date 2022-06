Tweede fase Duits crisisplan in werking, minder gas uit Rusland

„Gas is nu een schaars goed in Duitsland”, zei minister van Economische Zaken Robert Habeck, die de Duitsers opriep om hun gasverbruik te verminderen om energie te besparen voor de winter. „We bevinden ons in een economische confrontatie met Rusland”, verklaarde de minister in een reactie op de verminderde gastoevoer uit Rusland.

Het activeren van fase twee brengt Duitsland een stap dichter bij de derde en laatste fase waarin rantsoenering van gas in de grootste economie van Europa zou kunnen plaatsvinden.

Onder de nieuwe alarmfase krijgen de energiebedrijven de mogelijkheid om hun gasprijzen te verhogen voor afnemers zodat de vraag zal dalen. In de derde fase van het noodplan kan de overheid direct ingrijpen bij de verdeling van gas in het land.

Meer kolen

Duitsland, dat voor meer dan een derde van zijn gas afhankelijk is van Rusland, ziet onder de nieuwe alarmfase hoge risico’s voor langdurige problemen met de gaslevering en zelfs mogelijke tekorten. Berlijn heeft al aangekondigd dat er meer kolencentrales gebruikt gaan worden om gas te vervangen.

Bekijk ook: Gasprijs vlamt verder omhoog om zorgen leveringen uit Rusland

Ook in Nederland is er een crisisplan voor de gasvoorziening. Die bevindt zich nog in de eerste fase. Energieminister Rob Jetten heeft opgeroepen zo min mogelijk gas te gebruiken. Ook wil het kabinet steenkolencentrales tijdelijk harder laten draaien zodat met het bespaarde gas de gasopslagen beter gevuld kunnen worden voor de winterperiode.

De prijs van gas op de voor Europa maatgevende beurs in Amsterdam steeg 1,7 procent tot 129,30 euro per megawattuur.