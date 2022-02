Premium Het beste van De Telegraaf

Paleis sloot vier jaar geleden voor grootscheepse opknapbeurt Het Loo wordt opnieuw een woonpaleis

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Directeur Michel van Maarsseveen op de staatsietrap, waarover bezoekers straks kunnen lopen. Ⓒ Foto ANP

Paleis Het Loo in Apeldoorn wordt na de restauratie huiselijker gepresenteerd dan voorheen. De statige zalen met hun wandbespanningen, vol met meubilair, verlicht door flonkerende kroonluchters, waren immers ook woonruimtes. Maar dan in een woning zoals die maar voor één familie in het land was weggelegd.