Ahold wil Helen Weir als nieuwe commissaris

Weir was in het verleden financieel directeur bij een aantal grote Britse bedrijven als Marks and Spencer, John Lewis en Lloyds Bank. Ze is verder commissaris of niet-uitvoerend directeur bij onder meer schoenmaker Bata, kledingmerk Superdry en maaltijdbezorger Just Eat. Daar vertrekt ze als de overname door het Nederlandse Takeaway.com rond is.

Naast Weir kunnen de aandeelhouders van Ahold zich ook uitspreken over de voordracht van Frank van Zanten, maakte het bedrijf eind vorig jaar al bekend. De Belg Jacques de Vaucleroy vertrekt dan als commissaris.