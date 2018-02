Snellere economische groei Italië

De centrale bank gaat ervan uit dat de Italiaanse economie dit jaar met 1,5% groeit. In januari ging centrale bankpresident Ignazio Visco nog uit van 1,4% groei over dit jaar. Voor de twee daaropvolgende jaren verwacht Visco een groei van ’boven de 1%’.

,,De stijging van het besteedbaar inkomen van huishoudens en de afnemende reservecapaciteit van bedrijven vertalen zich in consumptiegroei en hogere investeringen", aldus Visco tijdens een conferentie in Verona, waarover persbureau Bloomberg bericht.

Staatsschuld

Volgens Visco is het deflatierisico afgewend, maar blijft het moeilijk om ’de inflatieverwachtingen op te drijven’. ,,Volatiliteit in de wisselkoersen is een van de belangrijkste bedreigingen voor de inflatievooruitzichten", zegt de president van de centrale bank.

Italië, waar op 4 maart parlementsverkiezingen worden gehouden, heeft 132% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) na Griekenland de grootste staatsschuld in de eurozone. Visco hamert daarom ook op de noodzaak vast te houden aan de structurele hervormingen en het snijden in de overheidsbestedingen. Onder de huidige regering van premier Paolo Gentiloni is het herstel van de economie versneld en stabiliseerde de Italiaanse overheidsschuld zich al wel.

destabiliserend

Door de economische voorspoed hebben investeerders weer meer interesse in Italië. Toch bezitten Italiaanse banken nog altijd meer dan €270 miljard aan slechte leningen, meer dan het dubbele van kredietverstrekkers in elk ander ander land van de Europese Unie. Toezichthouders dringen er bij de banken op aan deslechte leningen te verkopen en fondsen vrij te maken om te investeren in groei van gezonde bedrijven.

In de komende weken publiceert de Europese Centrale Bank nieuwe richtlijnen die kredietverstrekkers verplichten om zich beter te beschermen slechte leningen, aldus Visco. De bankpresident benadrukt dat deze maatregelen niet destabiliserend mogen werken.