’Brussel pakt Apple aan wegens marktmanipulatie’

Premium Financieel

Nieuwe eigenaar Philips-divisie gelinkt aan schending mensenrechten China

De Chinese investeerder Hillhouse Capital die Philips’ huishoudelijke apparatendivisie wil overnemen, is gelieerd aan investeringen in een bedrijf dat volgens Amerikanen een rol speelt bij mensenrechtenschendingen in Xinjiang. Dat blijkt uit onderzoek van De Telegraaf.