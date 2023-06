Banken: papieren overschrijvingskaarten blijven zolang als nodig

Datzelfde geldt voor geld opnemen bij een geldautomaat. Met die toezegging zijn de grootste Nederlandse banken gekomen.

Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) bleek eerder dit jaar dat zo’n 2,6 miljoen Nederlanders niet helemaal zelfstandig hun bank- en betaalzaken kunnen regelen. Dit terwijl bankieren tegenwoordig steeds meer digitaal gaat. De toezichthouder riep de banken toen ook op meer in te zetten op persoonlijk contact waarbij klant en bankmedewerker fysiek op dezelfde locatie zijn.

Volgens Medy van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), hebben de banken daarom in een gezamenlijke verklaring meer hulp beloofd. Ze hebben daarvoor een speciaal programma opgetuigd om bankieren toegankelijker te maken. Dit werd donderdag gepresenteerd in de Centrale Bibliotheek in Rotterdam.

Acceptgiro weg

De belofte van de banken valt samen met het verdwijnen van de acceptgiro. Die is sinds deze donderdag niet meer in gebruik, na 46 jaar dienst te hebben gedaan. Consumenten worden nu echter niet gedwongen om online of mobiel te bankieren. De acceptgiro is namelijk niet hetzelfde als een papieren overschrijvingsformulier. Dat laatste blijft wel bestaan. Wie liever door het invullen van een formulier betaalt, kan die aanvragen bij de bank.

„We willen met elkaar dat zoveel mogelijk zelfstandig bankieren het uitgangspunt wordt, ook voor die vele mensen die daarin nu niet kunnen meekomen”, laat Van der Laan weten. Ze benadrukt dat de banken bij hun inspanningen samenwerken met onder meer ouderen- en migrantenorganisaties.

De drie grootste banken zijn ook een proef gestart met bankinformatiepunten. In tien gemeenten verspreid over het land kunnen mensen in bijvoorbeeld bibliotheken, buurthuizen, serviceflats en een Geldmaat-winkel terecht voor algemene voorlichting en hulp bij hun bankzaken.

Speciale routekaart

In september zullen de banken de proef evalueren en kijken welke bankinformatiepunten kunnen worden voortgezet. Later dit jaar willen ze ook nog met een speciale routekaart komen, waardoor klanten en hulpverleners makkelijker de weg naar de juiste hulp moeten kunnen vinden.