Volstromende postbus na oproep aan ouderen

Het botert niet tussen minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken en ouderen. Ⓒ ANP

Soms kan één simpele zin in een Kamerbrief leiden tot een volstromende postbus. Het overkwam mij vorige week toen ik in een brief van minister Ollongren van Wonen las dat de doorstroming op de huizenmarkt op gang zou kunnen komen als ouderen naar appartementen zouden verhuizen. Het ging om het zinnetje dat de eengezinswoningen dan beschikbaar zouden komen voor een nieuwe generatie. Woningtekort opgelost.