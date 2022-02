RELX wint bij vakbeursdivisie, beleggers teleurgesteld

Vorig jaar was er weer sprake van enig herstel, al is het nog maar de vraag of de evenementen ooit nog het niveau van voor de crisis zullen gaan halen. RELX voorziet dat er per saldo straks minder vakbeurzen en congressen zullen worden georganiseerd in vergelijking met voor de crisis, maar dat er per beurs meer wordt uitgepakt.

De vakbeurzen leverden RELX vorig jaar een omzet van 534 miljoen pond (633 miljoen euro) op. Dat betekende in vergelijking met coronajaar 2020 een stijging met 44 procent. In totaal werden 269 evenementen georganiseerd. Daarnaast heeft RELX werk gemaakt van het digitaal houden van evenementen.

Koers daalt

Alles bij elkaar droeg de vakbeursdivisie 10 miljoen pond bij aan de operationele winst van in totaal 1,9 miljard pond, geholpen ook door lagere kosten. In 2020 werd op dit onderdeel nog een operationeel tekort van 164 miljoen pond geschreven.

De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 0,876 Britse pond, tegen 0,801 pond in 2020. De verwachting van analisten was 0,872 pond.

"’Groei blijft achter bij verwachting’"

Dit vindt DFT-verslaggever Theo Besteman:

,,RELX is het meest stabiele bedrijf in de Britse markt, het troeft de FTSE 100 nu al elf jaar op rij af. De focus ligt bij beleggers weer op de beurzenactiviteiten, het kleinste onderdeel. Beurzen heropenden, maar het financieel resultaat daarop is onvoldoende om beleggers te kunnen verrassen. Die verwachtten waarschijnlijk, bij goede resultaten afgelopen kwartaal, een extra inkoop van aandelen en meer dividend dan de 6% stijging. RELX is altijd goed geweest in het verhogen van de winstgevendheid per onderdeel, ook daarin stelt het concern vandaag beleggers teleur, ondanks verbeterde groeicijfers.”

Beleggers zijn toch teleurgesteld over het resultaat, de koers staat na opening in Amsterdam 2,5% in het rood.

De vakbeursdivisie is het kleinste onderdeel van RELX. Het voormalige Reed Elsevier zag de totale omzet uitkomen op 7,2 miljard pond. Dat betekende op jaarbasis een stijging van 2 procent. De nettowinst viel een vijfde hoger uit op krap 1,5 miljard pond.

RELX had onder meer succes met de verkoop van producten voor het inschatten en analyseren van risico's. Daar stegen de inkomsten met 2 procent tot krap 2,5 miljard pond. Vooral wisselkoerseffecten drukten hier op de omzet.

Op basis van gelijke wisselkoersen werd een omzetgroei van 9 procent gerealiseerd. De divisies voor wetenschappelijke, medische en juridische publicaties zagen hun omzetten op jaarbasis door het valuta-effect licht dalen. Anders was ook hier sprake van een bescheiden groei.

RELX kondigde verder aan het dividend met 6 procent te zullen verhogen. Daarnaast wil het bedrijf voor 500 miljoen pond aan eigen aandelen inkopen dit jaar. Vanwege de crisis werden er vorig jaar geen eigen aandelen ingekocht. Voor heel 2022 gaat RELX uit van verdere groei van de omzet. Daarbij zal de winstgevendheid ook verbeteren.