Oprichter Sanderink raakt ook laatste band met Centric kwijt

Eerder moest de it-miljonair, omdat hij aandeelhouder was, nog op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen binnen het bedrijf. Dat hoeft nu niet meer. Ook mag Sanderink geen aandeelhoudersvergaderingen meer bijwonen van het bedrijf dat hij zelf heeft opgericht. Zo’n beslissing wordt wel eens vaker genomen maar meestal had de aandeelhouder in dat soort gevallen vergaderingen verstoord en onmogelijk gemaakt. Daar is hier geen sprake van geweest.

Bekijk ook: Centric wil helemaal van Sanderink af

Onbereikbaar

Integendeel, Sanderink was maanden onbereikbaar voor advocaat Marcel Evers, die de aandelen beheert van de op afstand geplaatste ondernemer. Dat frustreerde volgens Centric de besluitvorming. Ook beargumenteerde het bestuur dat het moeilijk aan klanten was uit te leggen dat Sanderink nog enigszins betrokken was bij het bedrijf.

Het tijdelijke bestuur van Centric onder leiding van de ervaren Peter Wakkie is in november geïnstalleerd door de Ondernemingskamer. Na een spoedprocedure werd eigenaar, oprichter en bestuurder Sanderink geschorst op verzoek van het OM. Eind vorig jaar maakte hij onverwacht een comeback bij het bedrijf nadat hij eerder was opgestapt vanwege onrust rond zijn persoon. Die was ontstaan door jarenlange juridische gevechten met zijn ex-vriendin en daar werd Centric ook bij betrokken. Klanten waren ook niet blij met de groeiende invloed op hem van zijn nieuwe vriendin, zelfverklaard cyberdeskundige Rian van Rijbroek. Begin dit jaar zijn de twee getrouwd.