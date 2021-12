Van bed naar bureau is woonwerkverkeer

Premium Glossy

Partyplanner Hella: ’50.000 euro aan vuurwerk ging op het verkeerde moment de lucht in’

Met haar bedrijven My Greatest Party, My Greatest Event en Hella Huizinga Weddings is Hella Huizinga (37) van alle markten thuis. Ze heeft een relatie. Ze vertelt over haar werk als partyplanner in de nieuwste VROUW Glossy.