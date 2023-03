Premium Het beste van De Telegraaf

Baggeraar Van Oord maakt weer winst: ’Bureaucratie vertraagt projecten met vele jaren’

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Van Oord is vorig jaar ondanks oplopende kosten teruggekeerd in de zwarte cijfers. Ⓒ ANP/HH

Rotterdam - Ondanks fors gestegen kosten is Van Oord niet meer verlieslatend. Na verliesjaar 2021 heeft de baggeraar afgelopen jaar zwarte cijfers geschreven. Het concern heeft echter veel last van stroperige procedures bij grote internationale baggerwerken. Door stikstof zijn infrastructurele projecten in Nederland onzeker.