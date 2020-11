YouTuber ambassadeur Rode Kruis

De presentator en YouTuber: „De afgelopen jaren zag ik met eigen ogen hoe belangrijk de hulpverlening van het Rode Kruis is na een natuurramp of tijdens een conflict. Nu zien we dat de hulp van het Rode Kruis ook in Nederland hard nodig is tijdens de coronacrisis. Zo merken we bijvoorbeeld dat vooral jongeren in Nederland mentaal geraakt worden door de crisis. Mijn eerste taak is om hier de aandacht op te vestigen. Hulp vragen in deze tijd, bijvoorbeeld aan een coach, is niets om je voor te schamen.”

Marieke van Schaik, algemeen directeur Rode Kruis: „Thomas heeft zich de afgelopen jaren meerdere keren ingezet om de hulpverlening van het Rode Kruis onder de aandacht te brengen. Aan de start van de coronacrisis stond hij meteen klaar om te helpen. We kijken ernaar uit om structureel met hem samen te werken.”