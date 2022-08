Buitenland

Holes op Franse golfclub met cement gevuld: wraakactie klimaatactivisten

Wees zuinig op water, is ook het devies in Frankrijk. Maar dat geldt niet voor golfclubs als het op een sproeiverbod aankomt, tot woede van klimaatactivisten. Een groep gelieerd aan Extinction Rebellion heeft daarom in het zuiden van het land cement in de holes gegoten.