Hoeveel mag Gilead vragen voor zijn mogelijke coronamedicijn remdesivir? Ⓒ Reuters

Eind februari schreef ik dat remdesivir, Gileads medicijn tegen het coronavirus, hooguit $260 per patiënt oplevert. Toen was het coronavirus nog een Chinees probleem. Inmiddels heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration het medicijn goedgekeurd voor noodgebruik tijdens de pandemie. Hoeveel gaat het Gilead opleveren?