Gasunie bouwt groot netwerk voor waterstof in Noordzee

Uiteindelijk wil Gasunie ook exporteur van waterstof voor Europa worden, meldt de directie donderdag. Waterstof, dat geen uitstoot van broeikasgassen kent, moet in Europa als vervanging van aardgas gaan dienen. Het nieuwe offshore netwerk van Gasunie is het eerste in het Duitse deel van de Noordzee.

Het staatsbedrijf zegt dat dit uitdijende pijpennetwerk belangrijk wordt voor de grootschalige import van waterstof, allereerst uit Noorwegen. Dat gaat 17 gigawatt capaciteit aan waterstof leveren. ,,We verwachten dat Nederland met Duitsland een belangrijke sleutelfunctie in het grotere Europese netwerk krijgt”, aldus de woordvoerder.

Verspreid over de Noordzee komen als een spinnenweb steeds meer leidingen bij, die gezamenlijk alle nieuwe windparken verbinden en van daaruit stroom aan land brengen.

Meer aanbod

,,We moeten kijken welk deel toegankelijk kan worden voor de komende aanvoer van groene waterstof van toekomstige windparken op de Noordzee. Vanaf 2030 zal ook de hoeveelheid waterstof die bij de windparken op zee zelf al wordt geproduceerd snel toenemen”, stelt de Gasunie-directie.

Dat heeft al jaren activiteiten in Duitsland. Zijn gasnetwerk is daar aangesloten op de Nederlandse leidingen. Uit proeven is gebleken dat gasleidingen omgebouwd kunnen worden voor transport van waterstof, een veel kleinere molecull. Het nieuwe waterstofnetwerk in de Duitse Noordzee moet vanaf 2030 draaien.

De plannen horen bij de versnelling in waterstof vanwege de energiecrisis en gastekorten. Vorig jaar ondertekende Nederland met Denemarken, Duitsland en België afspraken om hun Noordzeewateren als ’groene energiecentrale’ te ontwikkelen. Daartoe worden grootschalig offshore windprojecten uitgerold.

Op zee verwerkt

Windenergie zal straks, anders dan nu, al op zee via het proces van zogeheten elektrolyse worden omgezet in groene waterstof. Via de pijpleidingen vanaf de Noordzee wordt die energiedrager aan land gebracht en aan netbeheerders voor transport naar bedrijven en straks huishoudens aangeboden.