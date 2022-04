Premium Het beste van De Telegraaf

Column: mijn terras op jouw dak is geen overdraagbaar recht

Door Ernst Loendersloot Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Recent las ik een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland over een dakterras. De eigenaar van een appartement had met het bestuur van de Vereniging van Eigenaars (VvE) afspraken daarover gemaakt. Hij mocht dat terras aanleggen op een deel van het dak dat volgens de splitsingstekening niet van hem was, maar tot de gemeenschappelijke eigendom van de VvE behoorde.