Wereldhandel daalde flink in juni

In het tweede kwartaal kromp de wereldhandel met 0,7 procent. Dat is meer dan de 0,3 procent krimp die het CPB in het eerste kwartaal waarnam.

De wereldwijde industriële productie nam in juni met 0,5 procent af ten opzichte van de voorgaande maand. In mei groeide die met 0,2 procent. In het tweede kwartaal was er een afname van de industriële productie met 0,1 procent. In de eerste drie maanden groeide die nog met 0,2 procent.