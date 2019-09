Te risicovol belegd: consumenten krijgen inleg terug

Twee Nederlanders krijgen hun spaargeld terug dat te risicovol was belegd. Ⓒ ANP XTRA

Amsterdam - Wie aandelen koopt, weet dat hij zijn inleg kan verliezen. Maar twee senioren die via WorldWideBroker (WWB), een voorganger van vermogensbeheerder Blacktower belegden, krijgen nu bijna een halve ton terug die in te risicovolle beleggingen was gestopt.