FNV-bestuurder Jan van den Brink: ’KLM komt zonder meer vast personeel in de problemen’

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

FNV-bestuurder Jan van den Brink: „Zo afwisselend als bij KLM is het nergens." Ⓒ René Bouwman

Amersfoort - KLM zal logistiek in de problemen komen als het niet meer vast personeel aanneemt. Dat zegt FNV-bestuurder Jan van den Brink, die na twintig jaar vertrekt als onderhandelaar bij de luchtvaartmaatschappij. In de afgelopen decennia veranderde de luchtvaart radicaal, onder meer door opkomst van prijsvechters en concurrentie uit het Midden-Oosten. Onder Van den Brinks leiding werd in 2018 voor het eerst in decennia gestaakt bij KLM.