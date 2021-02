’Twee keer modaal nodig om huis te kunnen betalen’

De gemiddelde verkoopprijs van een woning kwam in het vierde kwartaal al uit op €365.000. Om daarvoor een hypotheek af te kunnen sluiten, is een bruto jaarinkomen van bijna €80.000 nodig, als eigen geld inbrengen geen optie is.

Krapte

Kopers konden in het vierde kwartaal gemiddeld uit nog geen twee aangeboden koopwoningen kiezen, blijkt uit de monitor, opgesteld door het Expertisecentrum Woningwaarde van de TU Delft. De ’krapte-indicator’ kwam met 1,9 uit op het laagste niveau sinds 1999.

De provincie Flevoland kampt met de grootste woningkrapte, gevolgd door Utrecht en Overijssel. Gezinnen uit de Randstad verkassen naar deze gebieden omdat ze woningen daar te duur vinden of op zoek zijn naar meer ruimte.

’Onwerkelijke situatie’

Huizenkopers betaalden in de laatste drie maanden van vorig jaar gemiddeld 2,5% meer dan de vraagprijs. „Deze onwerkelijke situatie is nu in het vijfde opeenvolgende kwartaal waar te nemen”, aldus de onderzoekers.

Opvallend is dat het aantal hypotheekbezitters dat een betalingsachterstand op de hypotheek inloopt in het derde kwartaal fors toeneemt. Een verklaring daarvoor geeft de monitor niet. Toch blijft dit aantal met ruim 58.000 betrekkelijk hoog in vergelijking met het niveau van voor de financiële crisis van 2008, constateren de onderzoekers. „En dat terwijl de economische vooruitzichten voor 2021 ook niet zo rooskleurig zijn, al gevolg van de huidige coronacrisis.”

Geen zwaar weer

De koopwoningmarkt zal ook in de eerste helft van 2021 niet in zwaar weer terechtkomen, verwachten de opstellers van de monitor. Dat komt omdat een kleine meerderheid van de woonconsumenten nog enigszins tot zeer positief over de woningmarkt oordeelt.

„De historie leert ons dat na een afname van het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt, het aantal transacties gemiddeld pas ruim een half jaar later gaat dalen en daarna effect kan hebben op de koopprijsontwikkeling”, schrijven de onderzoekers.