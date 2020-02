Tesla scheurt door dak van Wall Street-beurs

Zo’n stijging is sinds 2013 niet eerder voorgekomen. Het aandeel, dat nu al vijf dagen op rij stijgt, tart iedere verwacht van analisten die het bedrijf uit Silicon Valley volgen. Zij vrezen een bubbel met te hoog opgelopen koers afgezet tegen de waarde die het bedrijf in werkelijkheid vertegenwoordigt.

Het bedrijf van Elon Musk meldde begin dit jaar winst te maken dankzij sterke productie in zijn fabriek in Nevada, maar ook in China.

Verkopen trekken aan

Een directe aanleiding maandag was de melding van Panasonic, dat de batterijen voor Tesla-auto’s levert, meldde dat deze productie winstgevend is geworden. Dat betekent voor analisten dat de verkoop van elektrische auto’s doorzet.

Het bedrijf uit Palo Alto bezit nu een markwaarde van $136 miljard, bij een omzet vorig jaar van $24,6 miljard. Het aandeel is dit jaar dankzij de opmars van maandag met 80,5% in waarde gestegen.