Air France-KLM: vrijwillige ontslagen mogelijk eerste stap

„Sommige medewerkers van Air France zijn waarschijnlijk bereid om vrijwillig te vertrekken als ze de kans krijgen”, aldus Smith. De topman denkt er ook over om de grote Airbus A380-toestellen van Air France eerder dan gepland uit de vloot te halen. Ook dat zou een kostenbesparing opleveren.

Air France-KLM verkeert door de coronacrisis in grote problemen. Air France kreeg vrijdag 7 miljard euro steun toegezegd van de Franse regering en KLM kreeg van de Nederlandse regering 2 miljard tot 4 miljard aan hulp toegezegd. De leningen zijn bedoeld om het concern door de moeilijke periode te helpen. Er zitten wel voorwaarden verbonden aan de overheidssteun. Zo moet er behoorlijk gesneden worden in de kosten.

Smith zei tegen de krant ook dat hij verwacht dat het „minimaal twee jaar, maar wellicht langer gaat duren voordat de situatie in de luchtvaartbranche weer genormaliseerd zal zijn.” Eerst moeten overal alle coronamaatregelen verspreid over de wereld worden opgeheven en dan duurt volgens Smith waarschijnlijk nog een tijd voor mensen meer massaal in het vliegtuig stappen.