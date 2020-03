Transavia schort vluchten Italië op

Het gaat in totaal om elf vluchten tot eind maart. Ook moedermaatschappij KLM vliegt dinsdag niet naar Venetië en Milaan. De vluchten naar Turijn, Genua en Bologna gaan dinsdag wel door. Ook niet-Nederlandse luchtvaartmaatschappijen zoals Ryanair zijn gestopt op Noord-Italië dat vanwege het coronavirus helemaal afgegrendeld is. De Ierse prijsvechter staakt de vluchten naar Bergamo, Malpensa, Parma, and Treviso tot 8 april.

KLM blijft deels doorvliegen op Italië, onder meer omdat de luchtvaartmaatschappij de landingsrechten niet wil verspelen. Europese regelgeving verplichten luchtvaartmaatschappijen om 80% van hun landingsrecht, de zogehten ’slots’ te gebruiken. Maar door de coronacrisis wordt dat niet gehaald en verliest men het landingsrecht. Maandag pleitten de mondiale luchtvaartkoepel IATA en de slotcoordinatoren van de Europese landen voor een onmiddelijke opschorting van deze regels.

Europarlementariër Caroline Nagtegaal (VVD) heeft maandag spoedvragen gesteld aan de Europese Commissie (EC). „Met een leeg toestel de lucht in gaan kost vliegmaatschappijen veel geld. Het is niet redelijk om in deze uitzonderlijke situatie business as usual te verwachten van de sector”, zegt ze in een toelichting. Ze wil dat de Europese Commissie de regels tot nader opschort totdat de normale dienstregeling weer kan worden opgepakt. „Zo worden vliegmaatschappen de broodnodige lucht gegeven en kunnen mogelijke faillissementen worden voorkomen”, zegt de liberale Europarlementarier. Het aantal boekingen is gekelderd, nu het virus na China ook in Europa rondwaart. Eurocommissaris Vălean van Transport moet de knoop doorhakken.

Topman Pieter Elbers van KLM noemde het vrijdag in De Telegraaf ’onbegrijpelijk’ dat de EC zich heeft uitgesproken tegen onmiddelijke versoepeling. „Dat maakt dat wij sommige vluchten daarom moeten blijven vliegen met halflege toestellen omdat we anders onze slots verliezen”, zei hij. Bovendien leidt het leeg rondvliegen tot onnodige CO2-uitstoot.