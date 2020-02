Xerox verhoogt bod op HP

Ⓒ Archief

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Kopieermachinefabrikant Xerox heeft zijn bod op branchegenoot HP Inc verhoogd. Xerox is nu bereid 24 dollar per aandeel HP uit te geven in een combinatie van contanten en aandelen. Aandeelhouders HP zouden 18,40 in contanten krijgen en daarnaast 0,149 aandeel Xerox. Eerder was Xerox nog bereid om 22 dollar per aandeel te betalen.