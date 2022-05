Belang voedsel raakt uit zicht in streven politiek naar duurzame landbouw

Premium Financieel

Column: wereldwijd zweten geblazen door droogte

Kletsnat was februari dit jaar, terwijl de hoeveelheid neerslag in maart weer erg tegenviel. Of sterker: het viel niet. Het lijkt er allemaal niet veel beter op te worden. De lenteweersverwachting voor 2022 gaat tot dusver uit van veel zonuren en meer onzekerheid over de neerslag. Sommige weerprofet...