Goede Duitse buren belangrijk

Met bijna 18 miljoen inwoners is Nordrhein-Westfalen qua inwonertal de grootste Duitse deelstaat en bijna net zo groot als ons land. Goede betrekkingen met dit industriële en stedelijke gebied zijn een absolute voorwaarde. Het land van kolen en staal speelde na de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol bij het Wirtschaftswunder. Sinds 2017 is de CDU’er Armin Laschet er de minister-president. Hij werd half januari gekozen tot partijleider van de belangrijkste Duitse partij, de CDU, en is ook kanselierskandidaat ter opvolging van Angela Merkel. Een gewichtige relatie derhalve.

De Limburgse gouverneur Theo Bovens (l.) met CDU-leider Arwin Laschet tijdens een concert van André Rieu in Maastricht.

De Limburgse gouverneur Theo Bovens feliciteerde Armin Laschet vorige week (18-2) uitgebreid met zijn 60e verjaardag. De gouverneur en de uit Aken komende Laschet kennen elkaar al een hele tijd. Bijna on-Duits was dat Laschet al bij een van de eerste ontmoetingen aan Bovens vroeg voortaan te ’dutzen’: elkaar bij de voornaam aanspreken in plaats van het formele aanspreken op titel, functie en achternaam. Ook het gezamenlijk bezoek aan het concert van André Rieu op het Vrijthof in Maastricht in 2018 bevestigt die hartelijkheid en het vertrouwen.

„Armin Laschet heeft misschien wel het laatste zetje gegeven voor het aanstellen van een Nederlandse staatssecretaris ’grensoverschrijdende samenwerking’, een positie die later bij Raymond Knops terecht zou komen. Het onderwerp kwam ter sprake tijdens een diner met onder andere premier Rutte, waarbij ik ook aan tafel zat. Dat was aan de vooravond van de vorming van een nieuw kabinet”, legt Bovens uit. De Nederlandse grensprovincies – met gouverneur Bovens als ’grenscommissaris’ – hadden al bij Rutte gelobbyd voor meer aandacht voor de relatie met de directe buren over de grens. „Laschet onderstreepte dat belang nog eens tijdens dat diner.”

De Oostenrijkse minister Martin Kocher.

Armin Laschet gaf twee jaar geleden in het Gouvernement aan de Maas (provinciehuis) in Maastricht tijdens het evenement Karlspreis meets Limburg de traditionele lezing, waarin hij zijn visie gaf op de toekomst van Europa. Gesprekken tussen Bovens en Laschet gaan echter niet alleen over politiek en bestuur. Het dialect van Laschet (afkomstig uit de Akense wijk Burtscheid) kent veel overeenkomsten met het Maastrichts van Theo Bovens. Daar gaat het in de gesprekken altijd wel even over. Of over Bovens’ oma, die uit Aken kwam.

Nick Roosendaal

Maar ook met Oostenrijk zijn er warme Nederlandse banden met een bestuurder, zoals met minister prof. Martin Kocher van Werkgelegenheid. Hij is al vanaf zijn zesde jaar bevriend met het Noord-Hollandse Provinciale Statenlid voor de VVD, Nick Roosendaal, werkzaam op het hoofdkantoor van ABN Amro als directeur Reporting Finance & Risk. Kocher gaf twee jaar les aan de UvA en woonde toen op de Albert Cuyp. Hij spreekt vloeiend Nederlands, met dank aan Nicks moeder Jeanette Roosendaal. Zij legde ooit de eerste contacten. Kocher staat op de rol een lezing te geven bij de bank, maar door corona is dit uitgesteld.