’Tickettoeslag nodig tegen chaos Schiphol meivakantie’

„Personeel vertrekt omdat we de lonen niet kunnen verhogen. Afhandeltarieven zijn echt te laag. Dat legt grote extra druk op de aankomende vakantieperiodes. We pleiten daarom voor een structurele tickettoeslag. Met extra geld kunnen we salarissen direct verhogen en ook extra investeren in het deel van de voorzieningen waar de afhandelbedrijven voor verantwoordelijk zijn’, aldus voorman Edwin van der Linden. Deze afhandelaren bedienen alle luchtvaartmaatschappijen op Schiphol, met uitzondering van KLM, diens partner Delta en Air France.

Volgens Van der Linden willen de luchtvaartmaatschappijen zoals Transavia en TUI niet bewegen. Zij zijn opdrachtgevers van de passagiers- en bagageafhandelaren. Er lag een plan om de lonen met 25% te verhogen in de komende drie jaar, maar tot nu toe gaven zij niet thuis. De kosten hiervoor zijn ongeveer 25 tot 30 miljoen euro, maar de afhandelaars hebben te lage winstmarges aldus Van der Linden. „Dat geld hebben we niet. Dit is snel oplosbaar met een structurele verhoging van de ticketprijs van een paar euro: een tickettoeslag. Dan kunnen afhandeltarieven omhoog. En zo kunnen we de salarissen direct verhogen. Dat is voor onze medewerkers echt nodig. Schiphol stelde eerder een lening voor, maar dat lost niks op.”

Luchtvaartmaatschappij TUI geeft vooralsnog geen krimp. „Wij hebben dagelijks contact met onze afhandelaar die ons heeft laten weten dat er bij hen geen signalen zijn die wijzen op acties tijdens de meivakantie. We vertrouwen er dan ook op dat de situatie onder controle is en de vakantie van onze reizigers niet in het geding komt.”

Druk

Vakbond FNV pleitte in februari al voor een ’koffertoeslag’ in De Telegraaf. De vakbond meldt dat er nauwelijks instroom van personeel is bij de afhandelaren, met uitzondering van KLM. „Er is veel druk bij de luchtvaartmaatschappijen die drie per dag Schiphol aandoen. Een kwartiertje extra is voor hen soms al te veel, maar dan vragen wij ons toch af waarom de luchtvaartmaatschappijen nog steeds geen betere prijs voor de afhandelingsdiensten willen betalen. De afhandeling staat onder druk, maar de winstmarges van de vliegmaatschappijen stijgen”, zegt FNV-campagneleider Jaap de Bie woensdag. Hij meldt dat het ’onrustig’ is bij de afhandelaars. KLM zou ook een deel van het personeel van de andere afhandelaren hebben weggetrokken vanwege een hoger salaris. Daardoor hebben sommige afhandelaren slechts nog een paar medewerkers in sommige uren van de dag. „De arbeidsvoorwaarden bij KLM zijn inderdaad beter dan bij andere afhandelaren. Niet alleen qua salaris maar ook qua secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals pensioen”, zo meldt KLM, dat niet ingaat op de vraag hoeveel personeel van concurrenten er naar hen is overgestapt.